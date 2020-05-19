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Шифер из хризотил-асбеста поможет аистам избежать травм

Новости
Специалисты «Дома Белого аиста» в Псковской области обратились с призывом к управляющим компаниям и владельцам частных домов отказаться от использования профлиста и металлочерепицы в качестве кровельных материалов.

Шифер из хризотил-асбеста поможет аистам избежать травм

В Псковской области и других регионах РФ орнитологами зафиксировано немало случаев, когда аисты получали серьезные травмы, поскальзываясь на крышах домов. Стоит заметить, что альтернативным вариантом кровли может стать шифер из хризотил-цемента.
Хризотилцементная кровля сегодня имеет массу преимуществ, которые обезопасят не только аистов, но, прежде всего, людей. Такой шифер не плавится, не горит, является отличным шумоизоляционным материалом, не проводит электричество, срок его эксплуатации составляет не менее 50 лет, он эстетичен и относительно не дорог. Замена металлочерепицы на мягкую кровлю станет не только долгосрочным вложением для рачительного хозяина, но и благотворно повлияет на экосистему региона. Сегодня Россия – мировой лидер по добыче хризотил-асбеста, который активно поставляется не только внутри страны, но и за рубеж. А судьба аистов лежит в наших руках.

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