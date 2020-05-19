19 Мая 2020 ВТОРНИК
Новости
14:25 | 19 мая
Стартовала новая тематическая неделя «Культурный минимум» в рамках конкурса «Большая перемена»
13:28 | 19 мая
В Саратове началась онлайн-акция «Книжный Оскар»
12:30 | 19 мая
Практика Саратовской области победила во всероссийском конкурсе АСИ
11:39 | 19 мая
В конце текущей недели завершается учебный год у школьников 5-8 классов
10:51 | 19 мая
ПФР по Саратовской области продолжает прием заявлений на выплаты на детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет
10:00 | 19 мая
Областная специальная библиотека для слепых подготовила виртуальную выставку-коллаж «И память о войне нам книга оживляет»
09:19 | 19 мая
Очередной сюжет проекта "Состав Победы" посвящен блокадному Ленинграду
20:41 | 18 мая
Шифер из хризотил-асбеста поможет аистам избежать травм
17:00 | 18 мая
Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
16:09 | 18 мая
Холдинг «РЖД» увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Более 250 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали

Новости


На Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки волонтеры навестили более 250 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь. Кроме того, накануне празднования Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны была организована доставка цветов, подарков и поздравительных открыток.

Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра, где фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев. Волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.