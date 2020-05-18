Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов на станции Ершов в Саратовской области возобновляется с 17 мая

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- № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 по средам, пятницам и воскресеньям в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45;- № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов по средам, пятницам и воскресеньям в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13;- № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки по четвергам, субботам и понедельникам в 02:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 04:51;- № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Ершов по четвергам, субботам и понедельникам в 05:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.Также обращаем внимание пассажиров, что с 18 мая назначаются следующие пригородные поезда:- № 6328/6327 Балаково – Ершов отправлением со ст. Балаково по чётным числам в 06:09, прибытием на конечную ст. Ершов в 09:07;- № 6330/6329 Ершов – Балаково отправлением со ст. Ершов по чётным числам в 15:16, прибытием на конечную ст. Балаково в 18:16.***Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».