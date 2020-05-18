Квалификационные экзамены при подготовке кадров для ПривЖД впервые проводятся в дистанционном формате

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Новая система применяется во всех подразделениях ПУЦПК – в Саратове, Астрахани и Ершове. Экзамены в онлайн-формате уже проведены для 146 человек из 7 групп. Ещё 139 человек из 6 групп сдадут аналогичные экзамены до конца мая. Обучаемые готовятся стать составителями поездов, монтёрами пути, осмотрщиками-ремонтниками вагонов, помощниками и машинистами электровозов и тепловозов, сигналистами, дежурными по переезду и представителями других железнодорожных профессий.Квалификационные экзамены проходят в дистанционном формате на основе специального регламента, определяющего график подключения экзаменуемых, основные правила (не пользоваться гаджетами, поисковыми системами) и многое другое. Площадкой для проведения онлайн-экзаменов является Система дистанционного обучения ОАО «РЖД». Каждый экзамен проходит в формате вебинара в виртуальной комнате. Одномоментно в ней может проходить экзамен только для одного обучаемого. За ходом мероприятия следит экзаменационная комиссия, в которую входят представители подразделений ПУЦПК, а также функциональных филиалов ОАО «РЖД» (заказчики обучения). Время на подготовку ответов ограничено.После успешной сдачи экзаменов обучающимся выдаются свидетельства о присвоении профессии.Дистанционный формат сдачи экзаменов будет применяться до нормализации эпидемиологической ситуации в регионах.***Приволжский учебный центр профессиональных квалификаций является основным учебным комплексом для подготовки и переподготовки кадров для Приволжской железной дороги. ПУЦПК оснащён современным учебным оборудованием, тренажерами и лабораторными базами. Ежегодно в его подразделениях проходят обучение около 6000 человек.