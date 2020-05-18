18 Мая 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
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Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая

Новости


Для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, продлевается действие временной схемы рассадки в вагонах поездов дальнего следования.

Временная схема рассадки в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

При оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются.

Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через Интернет.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, они занимают места согласно оформленным проездным документам.