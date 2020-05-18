В онлайн-проекте ОАО "РЖД" - ежедневный подвиг санитарных составов

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Великая Отечественная война каждый день уносила жизни более 20 тыс. человек. Но жертв было бы ещё больше, если не поезда, которые солдаты красной армии называли «Составы жизни».Военно-санитарные поезда выхватывали солдат из самого пекла, оказывали им срочную помощь и везли в госпиталь. Врачам и медсёстрам — таким, как Нина Петровна Демешева, обязаны своей жизнью около 5 млн спасённых советских солдат.Медсёстры, служившие на санитарных поездах, привыкли к трудностям. Если везёшь раненых — спать не будешь. Перевязать, промыть, поставить капельницу, накормить. А на три вагона всего одна сестра. Плюс два врача и несколько фельдшеров на весь поезд. Часто работали под огнём, прямо во время боя.Чтобы не происходило в часы смертельной опасности, врачи и сёстры оставались с ранеными до конца.Ночью 5 июля 1942 года под Воронежем санитарный поезд, на котором Нина служила медсестрой был заполнен до отказа: 1500 раненых. После жестокого авиаудара почти никто из них не выжил. 17-летняя Нина, её подруга и четверо санитаров остались у единственного уцелевшего вагона с тяжелоранеными. Всю ночь они вытаскивали чудом выживших бойцов.Спустя неделю Нина с санитаром отправились за помощью. Шли через лес и уже на рассвете услышали из кустов: «Hände hoch!»...