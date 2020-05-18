18 Мая 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:47 | 18 мая
В областную Думу внесены поправки в бюджет, включающие выплаты медработникам и средства на оснащение коечного фонда
12:50 | 18 мая
За выходные колл-центр администрации Саратова принял 45 обращений
12:00 | 18 мая
Посадка и высадка пассажиров пригородных поездов на станции Ершов в Саратовской области возобновляется с 17 мая
10:48 | 18 мая
Квалификационные экзамены при подготовке кадров для ПривЖД впервые проводятся в дистанционном формате
09:51 | 18 мая
Продажа билетов в поезда с учетом социальной дистанции будет действовать до 28 мая
09:00 | 18 мая
В онлайн-проекте ОАО "РЖД" - ежедневный подвиг санитарных составов
17:38 | 17 мая
«Норникель» выделил 30 млн рублей на маски и перчатки для малого и среднего бизнеса
16:00 | 15 мая
В Екатериновском, Пугачевском и Петровском районах ликвидированы очаги бешенства
15:08 | 15 мая
Гроссмейстер Евгений Томашевский перечислит благотворительные средства саратовским медучреждениям
14:15 | 15 мая
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В онлайн-проекте ОАО "РЖД" - ежедневный подвиг санитарных составов

Новости


Чтобы не происходило в часы смертельной опасности, врачи и сёстры оставались с ранеными до конца.

Великая Отечественная война каждый день уносила жизни более 20 тыс. человек. Но жертв было бы ещё больше, если не поезда, которые солдаты красной армии называли «Составы жизни».

Военно-санитарные поезда выхватывали солдат из самого пекла, оказывали им срочную помощь и везли в госпиталь. Врачам и медсёстрам — таким, как Нина Петровна Демешева, обязаны своей жизнью около 5 млн спасённых советских солдат.

Медсёстры, служившие на санитарных поездах, привыкли к трудностям. Если везёшь раненых — спать не будешь. Перевязать, промыть, поставить капельницу, накормить. А на три вагона всего одна сестра. Плюс два врача и несколько фельдшеров на весь поезд. Часто работали под огнём, прямо во время боя.

Чтобы не происходило в часы смертельной опасности, врачи и сёстры оставались с ранеными до конца.

Ночью 5 июля 1942 года под Воронежем санитарный поезд, на котором Нина служила медсестрой был заполнен до отказа: 1500 раненых. После жестокого авиаудара почти никто из них не выжил. 17-летняя Нина, её подруга и четверо санитаров остались у единственного уцелевшего вагона с тяжелоранеными. Всю ночь они вытаскивали чудом выживших бойцов.

Спустя неделю Нина с санитаром отправились за помощью. Шли через лес и уже на рассвете услышали из кустов: «Hände hoch!»...