«Норникель» выделил 30 млн рублей на маски и перчатки для малого и среднего бизнеса

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«Поскольку мы в хорошей форме, то мы должны позаботиться о своих работниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое. А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся», - заявил тогда президент «Норникеля» Владимир Потанин.В первую очередь деньги, конечно, были направлены на приобретение медицинского оборудования для городов присутствия и обеспечение безопасности на производстве. Но о поддержке малого предпринимательства в компании тоже не забыли.«Норникель» предоставил и до сих пор, кстати, не прекращает каникулы по оплате арендаторам объектов компании в Норильске и Мончегорске, а также кредитные каникулы на полгода для социальных предпринимателей - участников благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей». Кроме того, в Норильске была создана платформа-агрегатор для малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут рассказать о своих услугах и товарах для организации онлайн-продаж. Также были организованы консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам.«Важно сохранить устойчивость бизнес-систем на территориях, где компания ведет деятельность, от этого во многом зависит финансовая стабильность горожан», - говорят в компании.Вот и сейчас, «Норникель» решил безвозмездно обеспечить средствами индивидуальной защиты малые и средние предприятия Норильска и Кольского полуострова, которые выходят из режима самоизоляции и возобновляют работу. Специально для этих целей закуплено 9 000 литров антисептических средств для рук, 21 бактерицидная лампа, 646 тыс масок и более 200 тыс комплектов перчаток. Сумма помощи составит более 30 млн рублей.Помощь рассчитана не только на предприятия, выходящие из режима самоизоляции. Средства индивидуальной защиты получат и те, кто не прекращал работу - предприятия общепита, магазины, доставляющие товары на дом. Также в список получателей включены салоны красоты и парикмахерские. Чтобы получить необходимые средства защиты, предпринимателям достаточно оформить заявку в режиме онлайн.