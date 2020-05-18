«Норникель» выделил 30 млн рублей на маски и перчатки для малого и среднего бизнеса
Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) возобновляют работу. Далеко не все - разрешение касается лишь нескольких отраслей, тем не менее большое количество предпринимателей начинают разгребать руины. Перед ними поставлено обязательное условие - соблюдать общие санитарные требования и принять дополнительные меры профилактики. Это обязательство ложится нелегким грузом на и без того истощенные бюджеты небольших компаний. Предпринимателям Норильска и Мурманской области повезло - с самого начала пандемии и введения режима самоизоляции свое плечо им подставил «Норникель». Компания выделила 10,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и ликвидацию его последствий.
«Поскольку мы в хорошей форме, то мы должны позаботиться о своих работниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое. А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся», - заявил тогда президент «Норникеля» Владимир Потанин.
В первую очередь деньги, конечно, были направлены на приобретение медицинского оборудования для городов присутствия и обеспечение безопасности на производстве. Но о поддержке малого предпринимательства в компании тоже не забыли.
«Норникель» предоставил и до сих пор, кстати, не прекращает каникулы по оплате арендаторам объектов компании в Норильске и Мончегорске, а также кредитные каникулы на полгода для социальных предпринимателей - участников благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей». Кроме того, в Норильске была создана платформа-агрегатор для малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут рассказать о своих услугах и товарах для организации онлайн-продаж. Также были организованы консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам.
«Важно сохранить устойчивость бизнес-систем на территориях, где компания ведет деятельность, от этого во многом зависит финансовая стабильность горожан», - говорят в компании.
Вот и сейчас, «Норникель» решил безвозмездно обеспечить средствами индивидуальной защиты малые и средние предприятия Норильска и Кольского полуострова, которые выходят из режима самоизоляции и возобновляют работу. Специально для этих целей закуплено 9 000 литров антисептических средств для рук, 21 бактерицидная лампа, 646 тыс масок и более 200 тыс комплектов перчаток. Сумма помощи составит более 30 млн рублей.
Помощь рассчитана не только на предприятия, выходящие из режима самоизоляции. Средства индивидуальной защиты получат и те, кто не прекращал работу - предприятия общепита, магазины, доставляющие товары на дом. Также в список получателей включены салоны красоты и парикмахерские. Чтобы получить необходимые средства защиты, предпринимателям достаточно оформить заявку в режиме онлайн.