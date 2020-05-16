В Екатериновском, Пугачевском и Петровском районах ликвидированы очаги бешенства
В связи с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации очагов бешенства животных отменен карантин в селах Галахово и Бакуры Екатериновского, вблизи села Варваровка Пугачевского и в селе Колки Петровского района.
Ветеринарные врачи провели подворные обходы с целью выявления больных особей и вакцинации животных. В рамках данной работы специалисты выполнили около 500 прививок.
С момента отмены карантина на указанных территориях разрешен ввоз и вывоз поголовья.
Вместе с тем, в двух пунктах зарегистрированы новые случаи бешенства. Карантин введен в селе Перевесинка Турковского и поселке Беленький Саратовского муниципального района. Здесь незамедлительно приняты меры по купированию очагов и предупреждению распространения инфекции из очагов.
По статистке управления ветеринарии с начала года на территории региона зарегистрировано 47 больных бешенством животных. Во всех случаях областной государственной ветеринарной службой проведены мероприятия в соответствии с инструкцией по борьбе с заболеванием. Отменен карантин в 32 пунктах. Всего на территории области за 4 месяца текущего года против бешенства привито почти 150 тысяч животных.