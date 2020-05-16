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Гроссмейстер Евгений Томашевский перечислит благотворительные средства саратовским медучреждениям

Новости


На момент окончания турнира «Сборная – России», в котором саратовец Евгений Томашевский занял второе место, участникам и организаторам удалось собрать 24 миллиона 670 тысяч рублей.

Общий призовой фонд будет распределен одинаково вне зависимости от мест, занятых шахматистами, среди региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Еще до старта участники определили, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. Средства и медицинские товары будут направлены в 13 больниц в 10 регионах, сообщает Федерация шахмат России.

Как рассказал Евгений Томашевский, в первую очередь решено профинансировать 2 городскую больницу и станцию городской скорой помощи г.Саратова. «Но это не окончательное распределение», - уточнил гроссмейстер.

В ближайшее время Евгений не планирует участвовать в других онлайн-соревнованиях. Вот как он прокомментировал свои ближайшие планы: «Этот турнир был очень важным мероприятием, теперь нужно будет заняться перечислением благотворительных средств. Пока работа идет такая».