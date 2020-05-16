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Саратовский врач посоветовал на самоизоляции больше слушать музыку

Новости
Саратовский врач посоветовал на самоизоляции больше слушать музыку

Вопрос о сохранении душевного равновесия и как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции в период самоизоляции прокомментировал профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета СГМУ Юрий Шварц.

«Сейчас время, когда к себе стоит внимательно прислушиваться. В это время нужно заниматься физическими упражнениями дома, не забывать об умственных нагрузках, а также о правильном питании. Точнее говоря, привести в порядок тело и душу. Сейчас как раз то самое время, когда можно и нужно задуматься над этим - рассказал Юрий Шварц.

Он также подчеркнул, что для сохранения душевного состояния в период самоизоляции, необходимо резко ограничить просмотр телевизора, в частности, новостей и обратить свое внимание на прослушивание музыки и чтение классической литературы.

«Физическое и душевное здоровье, напрямую зависит от той информации, которую мы получаем», - поделился Юрий Шварц.

Он также рассказал, как не заразиться коронавирусной инфекцией.

«Когда мы выходим из квартиры в подъезд, обязательно надеваем маски на случай, если мы вдруг встретим кого-то в подъезде. Это делается для того, чтобы минимизировать риск заражения себя и окружающих коронавирусной инфекцией», - пояснил Юрий Шварц.

Также он рассказал, что ношение маски на открытом воздухе, где нет скопления людей, бессмысленно, но желательно гулять там, где меньше людей.

«Чем больше и регулярнее гуляем, тем больше укрепляется наш иммунитет и вследствие этого снижается риск заражения или будет легче переноситься любое вирусное заболевание», - цитирует известного доктора пресс-служба саратовской мэрии.