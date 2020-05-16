16 Мая 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 15 мая
В Екатериновском, Пугачевском и Петровском районах ликвидированы очаги бешенства
15:08 | 15 мая
Гроссмейстер Евгений Томашевский перечислит благотворительные средства саратовским медучреждениям
14:15 | 15 мая
Саратовский врач посоветовал на самоизоляции больше слушать музыку
13:19 | 15 мая
Жительница Энгельса стала жертвой мошенницы
12:24 | 15 мая
Расписание движения некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 19 по 23 мая
11:31 | 15 мая
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за новой выплатой по линии ПФР
10:14 | 15 мая
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле и под персональной ответственностью главных врачей»
09:56 | 15 мая
Учреждения «РЖД-Медицины» оказывают помощь системе здравоохранения Нижнего Поволжья
09:00 | 15 мая
Вперед к Победе - по новой колее
15:20 | 14 мая
Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Жительница Энгельса стала жертвой мошенницы

Новости


Жительница Энгельса, находясь в поисках работы, стала жертвой мошенницы.

Женщина на одном из сайтов разместила информацию о поиске вакансии сиделки. На объявление откликнулась неизвестная, сообщившая, что ей как раз нужны такие услуги. Работодатель пожелала оплатить работу заранее и попросила женщину пройти к банкомату якобы для получения денежных средств. По указанию незнакомки покровчанка произвела некоторые действия, после чего оказалось, что с ее карты был осуществлен перевод почти пятидесяти тысяч рублей на неизвестный счет.

ГУ МВД России по Саратовской области предупреждает: злоумышленники используют разные схемы обмана, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых граждан. Будьте осторожны, совершая какие-либо покупки через Интернет, не поддавайтесь на уговоры незнакомцев сообщить персональные данные, сведения о банковских картах и коды из смс-сообщений. Тем более не стоит под диктовку неизвестных совершать какие-либо операции через банкомат.

О фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного телефона - 102).