Жительница Энгельса стала жертвой мошенницы

просмотров: 121

Женщина на одном из сайтов разместила информацию о поиске вакансии сиделки. На объявление откликнулась неизвестная, сообщившая, что ей как раз нужны такие услуги. Работодатель пожелала оплатить работу заранее и попросила женщину пройти к банкомату якобы для получения денежных средств. По указанию незнакомки покровчанка произвела некоторые действия, после чего оказалось, что с ее карты был осуществлен перевод почти пятидесяти тысяч рублей на неизвестный счет.ГУ МВД России по Саратовской области предупреждает: злоумышленники используют разные схемы обмана, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых граждан. Будьте осторожны, совершая какие-либо покупки через Интернет, не поддавайтесь на уговоры незнакомцев сообщить персональные данные, сведения о банковских картах и коды из смс-сообщений. Тем более не стоит под диктовку неизвестных совершать какие-либо операции через банкомат.О фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного телефона - 102).