Расписание движения некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 19 по 23 мая
В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре с 19 по 23 мая в Саратовской области изменяется расписание движения пригородных поездов на участке Саратов-1 – Карамыш.
Поезд № 6304 будет следовать сокращённым маршрутом Саратов-1 – Ивановский (вместо Саратов-1 – Карамыш). Он будет отправляться со ст. Саратов-1 в 07:32, прибывать на конечную ст. Ивановский в 08:43.
Поезд № 6325 будет следовать сокращённым маршрутом Ивановский – Тарханы (вместо Карамыш – Тарханы). Он будет отправляться со ст. Ивановский в 17:42, прибывать на конечную ст. Тарханы в 20:43.
Также обращаем внимание пассажиров, что на 21 и 22 мая отменяется курсирование пригородного поезда № 6048 Саратов-1 – Овражная отправлением со ст. Саратов-1 в 17:36, прибытием на конечную ст. Овражная в 20:24.
На 22 и 23 мая отменяется курсирование пригородного поезда № 6047 сообщением Овражная – Саратов-1 отправлением со ст. Овражная в 05:19, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.