У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за новой выплатой по линии ПФР

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Следует отметить, что у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, поскольку заявления будут приниматься вплоть до 1 октября.Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь 2020 года предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только граждане, имеющие (имевшие) право на материнский капитал, но и граждане, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.Чтобы получить средства в размере 5000 рублей, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1), а также на официальном сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/#services-f). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата. Если право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать один из родителей, который указан в свидетельстве о рождении ребенка. Достаточно подать одно заявление, чтобы выплата осуществлялась весь период с апреля по июнь.Помимо этого, граждане, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта выплата будет производиться с 1 июня 2020 года.Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал.Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов также представлять не нужно.Заявление на выплату может подать любой из родителей, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Выплата носит разовый характер.Право на перечисленные выплаты имеют и опекуны. Таким гражданам следует подавать заявление непосредственно в клиентскую службу ПФР, представив необходимые документы, подтверждающие факт опекунства.Более того, Указ Президента не предусматривает ограничение в получении выплат, поэтому семья может получить деньги на ребенка до 3-х лет и новую выплату с 3-х до 16 лет одновременно.Например, если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.Отделение ПФР по Саратовской области убедительно просит граждан внимательно заполнять заявления, особенно раздел о реквизитах банковского счета заявителя и дополнительно проверять внесенные данные. Правильное заполнение заявления – это важное условие для быстрого получения выплаты. ФИО получателя должны совпадать с ФИО заявителя.Рекомендуем жителям области обращаться за получением новых выплат на детей через электронные сервисы. Если у родителей нет возможности подать заявление дистанционно, то в этом случае просим Вас предварительно записаться на прием в любую удобную клиентскую службу. Это можно сделать по телефонам «горячих линий», указанным на сайте ПФР, или через электронный сервис предварительной записи. Воспользоваться этой услугой можно и не имея доступа к порталу Госуслуг.