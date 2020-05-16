16 Мая 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 15 мая
В Екатериновском, Пугачевском и Петровском районах ликвидированы очаги бешенства
15:08 | 15 мая
Гроссмейстер Евгений Томашевский перечислит благотворительные средства саратовским медучреждениям
14:15 | 15 мая
Саратовский врач посоветовал на самоизоляции больше слушать музыку
13:19 | 15 мая
Жительница Энгельса стала жертвой мошенницы
12:24 | 15 мая
Расписание движения некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 19 по 23 мая
11:31 | 15 мая
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за новой выплатой по линии ПФР
10:14 | 15 мая
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле и под персональной ответственностью главных врачей»
09:56 | 15 мая
Учреждения «РЖД-Медицины» оказывают помощь системе здравоохранения Нижнего Поволжья
09:00 | 15 мая
Вперед к Победе - по новой колее
15:20 | 14 мая
Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле и под персональной ответственностью главных врачей»

Новости / Здоровье
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле и под персональной ответственностью главных врачей»

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин держит на личном контроле вопросы начисления и выплаты заработной платы медицинским работникам области, в том числе оказывающим и обеспечивающим оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

При этом непосредственное исполнение этого вопроса – персональная ответственность главный врачей медицинских учреждений, за которую с них будет самый жесткий спрос.

«В нашем регионе предусмотрены два вида выплат федерального уровня и один — регионального. Это беспрецедентные меры поддержки, которые инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. Моя задача, как министра, сделать все, чтобы каждый врач, каждая медсестра, санитарка, фельдшер, водитель скорой помощи точно в срок получили деньги за выполненный объем работы. На сегодняшний день медработники получают дополнительные выплаты, исходя из своего функционала и фактически отработанного времени с коронавирусным пациентом.

Выплаты осуществляются в аванс и зарплату. По федеральным постановлениям НДФЛ с работника не взимается, на руки он получает ровно столько, сколько заработал.
Речь идет именно о дополнительных выплатах, которыми ни в коем случае нельзя заменять базовые уровни оплаты. Главные врачи об этом знают, и если кто-то из них будет этим поступаться – наказание будет самое строгое!

Чтобы не допустить нарушений прав работников, пресловутого человеческого фактора, чтобы ни дай Бог никто не обидел медработников, мы открыли горячую линию. Призываю не стесняться и не бояться обращаться, никто за это не накажет.
Наоборот, обращение будет способствовать тому, чтобы в случае необходимости мы оперативно вмешались и поправили ситуацию. Важно, чтобы обращение было конкретным, описывающим реальную ситуацию в медучреждении», — подчеркнул министр здравоохранения области.
«Горячая телефонная линия» по вопросам оплаты труда действует в режиме рабочих дней по номеру 8(845-2) 39-18-24.

Также по этому вопросу можно звонить в мою приемную – 8(845-2)67-07-02. Каждое обращение будет отработано детально с анализом озвучиваемой информации и в обязательном порядке сообщено о его решении заявителю», - подчеркнул министр здравоохранения области Олег Костин.