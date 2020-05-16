Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле и под персональной ответственностью главных врачей»

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При этом непосредственное исполнение этого вопроса – персональная ответственность главный врачей медицинских учреждений, за которую с них будет самый жесткий спрос.«В нашем регионе предусмотрены два вида выплат федерального уровня и один — регионального. Это беспрецедентные меры поддержки, которые инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. Моя задача, как министра, сделать все, чтобы каждый врач, каждая медсестра, санитарка, фельдшер, водитель скорой помощи точно в срок получили деньги за выполненный объем работы. На сегодняшний день медработники получают дополнительные выплаты, исходя из своего функционала и фактически отработанного времени с коронавирусным пациентом.Выплаты осуществляются в аванс и зарплату. По федеральным постановлениям НДФЛ с работника не взимается, на руки он получает ровно столько, сколько заработал.Речь идет именно о дополнительных выплатах, которыми ни в коем случае нельзя заменять базовые уровни оплаты. Главные врачи об этом знают, и если кто-то из них будет этим поступаться – наказание будет самое строгое!Чтобы не допустить нарушений прав работников, пресловутого человеческого фактора, чтобы ни дай Бог никто не обидел медработников, мы открыли горячую линию. Призываю не стесняться и не бояться обращаться, никто за это не накажет.Наоборот, обращение будет способствовать тому, чтобы в случае необходимости мы оперативно вмешались и поправили ситуацию. Важно, чтобы обращение было конкретным, описывающим реальную ситуацию в медучреждении», — подчеркнул министр здравоохранения области.«Горячая телефонная линия» по вопросам оплаты труда действует в режиме рабочих дней по номеру 8(845-2) 39-18-24.Также по этому вопросу можно звонить в мою приемную – 8(845-2)67-07-02. Каждое обращение будет отработано детально с анализом озвучиваемой информации и в обязательном порядке сообщено о его решении заявителю», - подчеркнул министр здравоохранения области Олег Костин.