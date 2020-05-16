Учреждения «РЖД-Медицины» оказывают помощь системе здравоохранения Нижнего Поволжья
Учреждения сети здравоохранения ОАО «РЖД» на Приволжской железной дороге принимают в свои стационары пациентов с целью разгрузки муниципальных больниц.
По информации пресс-службы ПривЖД, помощь оказывается местным жителям с заболеваниями, не связанными с коронавирусной инфекцией. В результате применения временной региональной схемы маршрутизации пациентов большее количество граждан сможет получить специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме.
В настоящее время места для лечения пациентов организованы в клинических больницах «РЖД-Медицина» Ершова, Волгограда и Астрахани. В этих учреждениях сформирован необходимый запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.
Для профилактики распространения инфекционных заболеваний в железнодорожных больницах усилено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Он включает в себя бесконтактную термометрию пациентов и сотрудников, а также регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.