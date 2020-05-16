Вперед к Победе - по новой колее
Очередной видеоролик онлайн-проекта "Состав Победы" - о героизме советских железнодорожников при расширении европейских дорог.
Разница между российской и европейской колеей — 89 мм. Изначально широкую колею утвердил Николай I, чтобы обезопасить страну от вторжения по железной дороге.
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Гитлер был уверен, что разобьёт советскую армию за несколько месяцев, но уже осенью 1941 года осознал, что война будет долгой.
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Чтобы снабжать армию оружием, продовольствием и медикаментами, немцы меняют по 20 км железной дороги в день, но их поезда не успевают доставить необходимое к линии фронта.
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В 1944 году преимущество на нашей стороне, но на этот раз разница в 89 мм мешает советским войскам…