Вперед к Победе - по новой колее

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Разница между российской и европейской колеей — 89 мм. Изначально широкую колею утвердил Николай I, чтобы обезопасить страну от вторжения по железной дороге.Гитлер был уверен, что разобьёт советскую армию за несколько месяцев, но уже осенью 1941 года осознал, что война будет долгой.Чтобы снабжать армию оружием, продовольствием и медикаментами, немцы меняют по 20 км железной дороги в день, но их поезда не успевают доставить необходимое к линии фронта.В 1944 году преимущество на нашей стороне, но на этот раз разница в 89 мм мешает советским войскам…