16 Мая 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 15 мая
В Екатериновском, Пугачевском и Петровском районах ликвидированы очаги бешенства
15:08 | 15 мая
Гроссмейстер Евгений Томашевский перечислит благотворительные средства саратовским медучреждениям
14:15 | 15 мая
Саратовский врач посоветовал на самоизоляции больше слушать музыку
13:19 | 15 мая
Жительница Энгельса стала жертвой мошенницы
12:24 | 15 мая
Расписание движения некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 19 по 23 мая
11:31 | 15 мая
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за новой выплатой по линии ПФР
10:14 | 15 мая
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: «Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле и под персональной ответственностью главных врачей»
09:56 | 15 мая
Учреждения «РЖД-Медицины» оказывают помощь системе здравоохранения Нижнего Поволжья
09:00 | 15 мая
Вперед к Победе - по новой колее
15:20 | 14 мая
Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Вперед к Победе - по новой колее

Новости


Очередной видеоролик онлайн-проекта "Состав Победы" - о героизме советских железнодорожников при расширении европейских дорог.

Разница между российской и европейской колеей — 89 мм. Изначально широкую колею утвердил Николай I, чтобы обезопасить страну от вторжения по железной дороге.

Гитлер был уверен, что разобьёт советскую армию за несколько месяцев, но уже осенью 1941 года осознал, что война будет долгой.

Чтобы снабжать армию оружием, продовольствием и медикаментами, немцы меняют по 20 км железной дороги в день, но их поезда не успевают доставить необходимое к линии фронта.

В 1944 году преимущество на нашей стороне, но на этот раз разница в 89 мм мешает советским войскам…