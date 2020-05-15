Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
По данным Росзаповедцентра национальный парк «Хвалынский» занял 17-е место в рейтинге «ТОП-20 самых посещаемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ)». Всего в России их насчитывается 160.
Ежегодно парк «Хвалынский» посещает более 80 тысяч человек. Для посетителей доступно 22 пеших маршрута разного уровня сложности. Парк адаптирован для семейного отдыха с детьми: на территории парка имеется вольерное хозяйство с представителями местной фауны, интерактивные музеи, веломаршруты.
«Для нашей области Хвалынский национальный парк имеет важное значение как один из главных туристических объектов. Он привлекает туристов красотой нетронутой природы, впечатляющим ландшафтным перепадом, зоологическим и флористическим разнообразием, многие виды занесены в Красную книгу. Мы ожидаем, что после пандемии направления экологического туризма будут пользоваться еще большей популярностью и национальный парк «Хвалынский» станет отличным выбором для отдыха», - прокомментировала новость председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.