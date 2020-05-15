Вчера прошла международная онлайн воркаут тренировка

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Правила тренировки предельно просты:1. Каждый участник самостоятельно устанавливает стартовое количество подтягиваний, с которого начинается его «Лесенка». Это может быть 1,2,3 и более повторений.2. Каждый участник сам устанавливает шаг «Лесенки», то есть количество повторений, которое он прибавляет в каждом последующем круге.3. Участники выполняют подтягивания по очереди. Когда очередь дошла до вас, вы выполняете свое стартовое количество подтягиваний и ждете, когда завершится полный круг.4. Во втором круге вы прибавляете количество подтягиваний, которое установили для себя. И так далее до тех пор, пока не дойдете до 30 подтягиваний.5. Участник, который не справился с очередным подходом (например, сделал 9 подтягиваний вместо нужных 10), выбывает из «Лесенки».Данная тренировка в прямом эфире не является соревнованием. Здесь не будет призов и победителей. Это дружеская встреча мирового спортивного сообщества с целью провести максимально продуктивную тренировку, познакомиться и с пользой провести время.