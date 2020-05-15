15 Мая 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:20 | 14 мая
Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
14:29 | 14 мая
Вчера прошла международная онлайн воркаут тренировка
13:40 | 14 мая
Областной театр оперетты представил онлайн-трансляцию спектакля "Маугли"
12:49 | 14 мая
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12:00 | 14 мая
Евгений Томашевский вышел в полуфинал благотворительного турнира «Сборная – России»
10:57 | 14 мая
Новый арт-объект "Поезд Победы" создан в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове
09:56 | 14 мая
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09:00 | 14 мая
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17:00 | 13 мая
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Вчера прошла международная онлайн воркаут тренировка

Новости


При поддержке Министерства спорта РФ состоялась первая международная воркаут-тренировка онлайн с Виталием Куликовым. Выполнялись подтягивания в «Лесенку».

Правила тренировки предельно просты:
1. Каждый участник самостоятельно устанавливает стартовое количество подтягиваний, с которого начинается его «Лесенка». Это может быть 1,2,3 и более повторений.
2. Каждый участник сам устанавливает шаг «Лесенки», то есть количество повторений, которое он прибавляет в каждом последующем круге.
3. Участники выполняют подтягивания по очереди. Когда очередь дошла до вас, вы выполняете свое стартовое количество подтягиваний и ждете, когда завершится полный круг.
4. Во втором круге вы прибавляете количество подтягиваний, которое установили для себя. И так далее до тех пор, пока не дойдете до 30 подтягиваний.
5. Участник, который не справился с очередным подходом (например, сделал 9 подтягиваний вместо нужных 10), выбывает из «Лесенки».

Данная тренировка в прямом эфире не является соревнованием. Здесь не будет призов и победителей. Это дружеская встреча мирового спортивного сообщества с целью провести максимально продуктивную тренировку, познакомиться и с пользой провести время.