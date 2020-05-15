Областной театр оперетты представил онлайн-трансляцию спектакля "Маугли"
Спектакль «Маугли» уже на протяжении 10 лет с неизменным успехом идет на сцене Саратовского театра оперетты.
В ближайшее «посткарантинное» время театр представит премьеру новой постановки Владислава Сташинского – мюзикл «Пираты Карибского моря», который станет первым спектаклем, адресованным юной зрительской аудитории, поставленным в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».
Спектакль "Маугли":
Художественный руководитель постановки – Владислав Сташинский
Режиссёр-постановщик – Дмитрий Леонтьев
Дирижёр-постановщик – засл. артист РФАлександр Жигайло
Балетмейстер-постановщик – Владимир Ломакин
Художник-постановщик – Елена Немчанинова
Ассистент режиссёра – засл. артистка РФ Лариса Комиссарова
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
МАУГЛИ – Антон Кузнецов
ВОЛЧИЦА РАКША – засл. артистка РФ Вера Самойлова
БАГИРА – Оксана Колчина
АКЕЛА – засл. артист РФ Алексей Хрусталёв
БАЛУ – засл. артист РФ Анатолий Горевой
ТАБАКИ – Георгий Базанов
БЕЛЫЙ КЛОБУК, ДЕВУШКА – Анфиса Макарова
КАА, горный удав – засл. артист РФ Николай Сухоручкин
МОР, павлин - Михаил Крещиков
ШЕР-ХАН – засл. артист РФ Александр Фатеев