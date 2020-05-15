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Областной театр оперетты представил онлайн-трансляцию спектакля "Маугли"

Новости


Спектакль «Маугли» уже на протяжении 10 лет с неизменным успехом идет на сцене Саратовского театра оперетты.

В ближайшее «посткарантинное» время театр представит премьеру новой постановки Владислава Сташинского – мюзикл «Пираты Карибского моря», который станет первым спектаклем, адресованным юной зрительской аудитории, поставленным в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

Спектакль "Маугли":

Художественный руководитель постановки – Владислав Сташинский

Режиссёр-постановщик – Дмитрий Леонтьев

Дирижёр-постановщик – засл. артист РФАлександр Жигайло

Балетмейстер-постановщик – Владимир Ломакин

Художник-постановщик – Елена Немчанинова

Ассистент режиссёра – засл. артистка РФ Лариса Комиссарова



В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

МАУГЛИ – Антон Кузнецов

ВОЛЧИЦА РАКША – засл. артистка РФ Вера Самойлова

БАГИРА – Оксана Колчина

АКЕЛА – засл. артист РФ Алексей Хрусталёв

БАЛУ – засл. артист РФ Анатолий Горевой

ТАБАКИ – Георгий Базанов

БЕЛЫЙ КЛОБУК, ДЕВУШКА – Анфиса Макарова

КАА, горный удав – засл. артист РФ Николай Сухоручкин

МОР, павлин - Михаил Крещиков

ШЕР-ХАН – засл. артист РФ Александр Фатеев