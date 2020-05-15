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Заявки на IV Всероссийский открытый конкурс пианистов имени Бендицкого подали 108 молодых музыкантов

Новости


Всероссийский открытый конкурс пианистов имени С. С. Бендицкого проводится в Саратове уже в четвертый раз в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств и посвящен памяти выдающегося пианиста, яркого представителя саратовской фортепианной школы Семёна Соломоновича Бендицкого.

Учредителями конкурса выступают министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Саратовской области.

Организаторы – Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова и Саратовский областной учебно-методический центр.

В состав жюри конкурса входят известные деятели в области музыкального искусства: председатель жюри - Тараканов Альберт Михайлович, народный артист РФ, заведующий кафедрой специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, профессор; ответственный секретарь – Хрулькова Ирина Анатольевна, доцент кафедры специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова; члены жюри - Дулов Владимир Андреевич, заведующий кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки, доцент; Носина Вера Борисовна, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель культуры Киргизии, профессор кафедры специального фортепиано Российской Академии музыки имени Гнесиных; Шкарупа Валерий Дмитриевич, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, ректор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, профессор.

Заявки на IV Всероссийский открытый конкурс пианистов имени Бендицкого подали 108 молодых музыкантов от 10 до 25 лет из Саратова и Саратовской области, городов Москвы, Брянска, Волгограда, Вологды, Калуги, Липецка, Нижнего Новгорода, Рязани, Сызрани, Тулы, Невинномысска; Архангельской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской областей, Казахстана и Беларуси.

В этом году в связи с введением режима самоизоляции изменились сроки проведения конкурса. Отборочный тур проходил в заочной форме по видеозаписям с 20 по 24 апреля 2020 года.

В целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ сроки проведения публичных выступлений участников конкурса, запланированных ранее с 18 по 25 мая 2020 года, переносятся на неопределённый срок - до отдельного указания министерства культуры Саратовской области.