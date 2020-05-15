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Евгений Томашевский вышел в полуфинал благотворительного турнира «Сборная – России»

Новости


13 мая на сайте Lichess.org состоялся второй круг благотворительного турнира «Сборная – России» в помощь медикам.

Набрав 10,5 очков, победителем кругового турнира стал 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник. Во второй игровой день 14-й чемпион мира выиграл пять партий из семи. Второе место занял Петр Свидлер, в активе которого 9 очков. По 8 очков набрали саратовец Евгений Томашевский и Александр Грищук.

Владимир Крамник, Петр Свидлер, Евгений Томашевский и Александр Грищук отобрались в плей-офф, который состоится сегодня, 14 мая. В полуфинале Евгений Томашевский сыграет с Петром Свидлером (начало - в 15:45 МСК). В полуфинальных матчах цвет фигур выбирает спортсмен, занявший более высокое место по итогам двухкругового турнира.

В полуфинале соперники играют матчи из двух партий. В финале будет сыграно четыре партии. При ничейном счете играется решающая партия ("армагеддон") с контролем 4 минуты белым и 3 минуты черным, с добавлением двух секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами.

Турнир проводится Федерацией шахмат России по инициативе его участников при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Фонда Тимченко, группы компаний «РАМАКС» и Газпромбанка. Информационным партнером выступает телеканал «Матч ТВ».

Финал будет показан в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ». Благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная — России» можно также увидеть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, в приложении «Матч!» и на YouTube-канале ФШР. Как сообщает Федерация шахмат России, для помощи медикам собрано 24 миллиона 182 тысячи рублей.