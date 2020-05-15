Новый арт-объект "Поезд Победы" создан в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове
По случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове появился новый арт-объект "Поезд Победы".
Он выполнен в технике 3D на стенах трансформаторной будки, расположенной на территории парка. Творческую задумку реализовали саратовские художники Олег Зябкин и Владислав Гранит.
Создатели "Поезда Победы" при поддержке руководства исторического парка решили запечатлеть символ, напоминающий о моментах прощания и радости возвращения близких в годы Великой Отечественной войны.
Посмотреть на 3D-граффити все желающие смогут в часы работы исторического парка после стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.