15 Мая 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:20 | 14 мая
Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
14:29 | 14 мая
Вчера прошла международная онлайн воркаут тренировка
13:40 | 14 мая
Областной театр оперетты представил онлайн-трансляцию спектакля "Маугли"
12:49 | 14 мая
Заявки на IV Всероссийский открытый конкурс пианистов имени Бендицкого подали 108 молодых музыкантов
12:00 | 14 мая
Евгений Томашевский вышел в полуфинал благотворительного турнира «Сборная – России»
10:57 | 14 мая
Новый арт-объект "Поезд Победы" создан в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове
09:56 | 14 мая
"Состав Победы": мост через Печору вместо Дворца Советов
09:00 | 14 мая
Технологии и алкоголь: асбестовый виски и вино с «горным льном»
17:00 | 13 мая
Проведение ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки
16:08 | 13 мая
На территории Саратова идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Новый арт-объект "Поезд Победы" создан в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове

Новости
Новый арт-объект "Поезд Победы" создан в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове

По случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове появился новый арт-объект "Поезд Победы".

Он выполнен в технике 3D на стенах трансформаторной будки, расположенной на территории парка. Творческую задумку реализовали саратовские художники Олег Зябкин и Владислав Гранит.

Создатели "Поезда Победы" при поддержке руководства исторического парка решили запечатлеть символ, напоминающий о моментах прощания и радости возвращения близких в годы Великой Отечественной войны.

Посмотреть на 3D-граффити все желающие смогут в часы работы исторического парка после стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.