"Состав Победы": мост через Печору вместо Дворца Советов

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Дворец Советов планировался как первый советский небоскреб и самое высокое здание в мире — 417 метров. Памятник В.И. Ленину на крыше больше, чем Статуя Свободы.Почему мы его так и не увидели?Донбасс был на тот момент угольной столицей СССР, пока в конце 1941 года его не оккупировали немцы. В Воркуте под землёй огромные ресурсы угля, но к городу не проложено железной дороги.26 декабря по участку Кожва — Воркута отправляется первый поезд. Спустя два дня, 28 декабря, в кромешной темноте его встречают люди с факелами, так как станцию тогда ещё не построили.Из-за 55-градусного мороза замерзают тормоза и состав не может тронуться с места. Тысячи людей начинают толкать поезд и сдвигают его с места.Но при чем здесь Дворец советов?Спустя три дня пути состав прибывает к главному препятствию — реке Печора. Рельсы пришлось проложить по льду, потому что мост не достроен — для него не хватает материалов.Тогда от правительства поступает распоряжение разобрать фундамент небоскреба...