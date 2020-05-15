15 Мая 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:20 | 14 мая
Хвалынский национальный парк вошел в ТОП-20 самых посещаемых заповедных мест России
14:29 | 14 мая
Вчера прошла международная онлайн воркаут тренировка
13:40 | 14 мая
Областной театр оперетты представил онлайн-трансляцию спектакля "Маугли"
12:49 | 14 мая
Заявки на IV Всероссийский открытый конкурс пианистов имени Бендицкого подали 108 молодых музыкантов
12:00 | 14 мая
Евгений Томашевский вышел в полуфинал благотворительного турнира «Сборная – России»
10:57 | 14 мая
Новый арт-объект "Поезд Победы" создан в историческом парке "Россия – моя история" в Саратове
09:56 | 14 мая
"Состав Победы": мост через Печору вместо Дворца Советов
09:00 | 14 мая
Технологии и алкоголь: асбестовый виски и вино с «горным льном»
17:00 | 13 мая
Проведение ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки
16:08 | 13 мая
На территории Саратова идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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"Состав Победы": мост через Печору вместо Дворца Советов

Новости



Очередной видеоролик онлайн-проекта рассказывает о том, почему не состоялось строительство первого советского небоскреба.

Дворец Советов планировался как первый советский небоскреб и самое высокое здание в мире — 417 метров. Памятник В.И. Ленину на крыше больше, чем Статуя Свободы.

Почему мы его так и не увидели?

Донбасс был на тот момент угольной столицей СССР, пока в конце 1941 года его не оккупировали немцы. В Воркуте под землёй огромные ресурсы угля, но к городу не проложено железной дороги.

26 декабря по участку Кожва — Воркута отправляется первый поезд. Спустя два дня, 28 декабря, в кромешной темноте его встречают люди с факелами, так как станцию тогда ещё не построили.

Из-за 55-градусного мороза замерзают тормоза и состав не может тронуться с места. Тысячи людей начинают толкать поезд и сдвигают его с места.

Но при чем здесь Дворец советов?

Спустя три дня пути состав прибывает к главному препятствию — реке Печора. Рельсы пришлось проложить по льду, потому что мост не достроен — для него не хватает материалов.

Тогда от правительства поступает распоряжение разобрать фундамент небоскреба...