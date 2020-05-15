Технологии и алкоголь: асбестовый виски и вино с «горным льном»
В современном мире из асбеста производят более 300 видов промышленных изделий. Среди них шифер, тормозные колодки, теплоизоляция, фасадные плиты и многое другое. Впрочем, применение горного льна не ограничено только строительными материалами – к примеру, его используют при изготовлении спиртных напитков.
К примеру, в США асбестовые прокладки для фильтров широко использовались при производстве рома, виски, вина и пищевого растительного масла. Об этом упоминается в документе от 1973 года. Асбест применялся на этапе фильтрации напитка после выдержки в бочке для устранения различных частиц, оставшихся в напитке. Само устройство состояло из двух компонентов – асбестового волокна и целлюлозной основы, прессованных в различных формах. Согласно рекламному проспекту, указанному в Акте, подобная прокладка для фильтра устраняла не только мелкие частицы, но и улучшала цвет, вкус и запах продукта, а также положительно сказывалась на его санитарных качествах. Также авторы текста указывают еще одно положительное свойство подобных фильтров – их можно использовать несколько раз, что положительно сказывается на сокращении расходов компании.
В исследовании «Напитки: технология, химические процессы и микробиология» авторов А.Варнама и Дж.М. Сутхерланда указано, что асбест исключительно полезен при фильтрации шотландского купажированного виски. По словам ученых, использование асбестовых фильтров позволяет добиться стабильной очистки продукта, которая в случае холодной фильтрации или использования чисто целлюлозных фильтров не всегда удается из-за танина. Согласно информации на сайте HMHUB, асбестовые фильтры для производства ирландского и шотландского виски могут использоваться до сих пор. И в этом нет ничего удивительного – согласно «Руководству по обеспечению качества питьевой воды» Всемирной организации здравоохранения, хризотил-асбестовые трубы могут быть использованы для доставки питьевой воды населению. В Европе асбест, кстати, в этом качестве используется до сих пор – недавно журналисты обнаружили, что в ирландской системе водоснабжения работает 5 000 километров асбестовых труб.
В нашей стране асбест тоже применялся для изготовления веселящих напитков – в монографии «Технология вина», вышедшей в 1959 году за авторством М.А. Герасимова описана технология применения асбестового волокна для изготовления вина. Она схожа с процессом фильтрации виски – после ферментации вино пропускают через фильтр из «горного льна», который задерживает крупные частицы. М. А. Герасимов также указывает и второй способ очистки напитка. В «мутное» вино добавляется смесь из асбеста и целлюлозы. Эта масса набухает и становится «цепкой», то есть при переливании через металлическую сетку плотно прилегает к фильтру и остается на нем. Автор особо указывает, что для столовых вин с тонкой, трудной уловимой мутью используют коротковолокнистый, чистый асбест, в то время как для молодых и сладких вин – асбест с примесью целлюлозы для абсорбции более грубой мути.
Мы же напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.