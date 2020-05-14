На территории Саратова идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании
В настоящее время в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Саратова и загородных лагерях, находящихся на балансе муниципального образования «Город Саратов», идет плановая подготовка к летнему отдыху детей.
В лагерях, находящихся в лесопарке, проведены необходимые профилактические мероприятия против мышевидных грызунов, идут уборка территории и необходимые ремонтные работы.
Для летних «площадок» с дневным пребыванием детей разрабатываются программы культурно-развлекательных и игровых мероприятий. Организована профессиональная гигиеническая подготовка работников лагерей с дневным пребыванием детей.
Комитет по образованию администрации города отмечает, что в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции решение об открытии лагерей с дневным пребыванием и питанием детей, а также загородных лагерей, в наступающие летние каникулы будет принято согласно рекомендациям территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора в городе Саратове с учетом эпидемической обстановки, сложившейся в Саратовской области.