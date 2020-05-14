14 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 13 мая
Проведение ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки
16:08 | 13 мая
На территории Саратова идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании
15:11 | 13 мая
В пятнадцати сельских школах Саратовской области будут отремонтированы спортивные залы
14:15 | 13 мая
На территории области сохраняется благополучие по ряду особо опасных инфекций
12:05 | 13 мая
На строительство больницы для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией будет выделено более 400 млн рублей
10:49 | 13 мая
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09:57 | 13 мая
В проекте "Состав Победы" - один день из жизни Курского вокзала
09:00 | 13 мая
Конференция «ОПК: Гособоронзаказ и рынок» состоялась в онлайн-формате
08:30 | 13 мая
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На территории Саратова идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании

Новости


В настоящее время в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Саратова и загородных лагерях, находящихся на балансе муниципального образования «Город Саратов», идет плановая подготовка к летнему отдыху детей.

В лагерях, находящихся в лесопарке, проведены необходимые профилактические мероприятия против мышевидных грызунов, идут уборка территории и необходимые ремонтные работы.

Для летних «площадок» с дневным пребыванием детей разрабатываются программы культурно-развлекательных и игровых мероприятий. Организована профессиональная гигиеническая подготовка работников лагерей с дневным пребыванием детей.

Комитет по образованию администрации города отмечает, что в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции решение об открытии лагерей с дневным пребыванием и питанием детей, а также загородных лагерей, в наступающие летние каникулы будет принято согласно рекомендациям территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора в городе Саратове с учетом эпидемической обстановки, сложившейся в Саратовской области.