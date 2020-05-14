14 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
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В пятнадцати сельских школах Саратовской области будут отремонтированы спортивные залы

Новости
В пятнадцати сельских школах Саратовской области будут отремонтированы спортивные залы

В регионе в текущем году продолжится ремонт и реконструкция действующих спортзалов в школах сельской местности.

Такая работа организована по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

В этом году будут отремонтированы и оснащены 15 спортзалов сельских школ. На эти цели выделено 20 млн рублей, большая часть из которых - федеральные средства (17,8 млн рублей).

Ремонт спортивных залов будет организован в 15 районах области: Александрово-Гайском, Балаковском, Дергачевском, Ивантеевском, Марксовском, Новобурасском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Турковском, Хвалынском и Энгельсском.