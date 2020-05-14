На территории области сохраняется благополучие по ряду особо опасных инфекций
В настоящее время на территории области отсутствуют очаги особо опасных заболеваний - африканской чумы свиней, гриппа птиц, сибирской язвы.
Ветеринарная служба принимает необходимые меры по сохранению эпизоотического благополучия.
Продолжается лабораторный контроль ситуации по АЧС. Балаковской и Энгельсской ветеринарными лабораториями в этих целях выполнено более 2 тысяч ПЦР-исследований. Анализу подвергается кровь животных, патологический материал, свиноводческая продукция.
Весенняя профилактическая кампания в животноводческих хозяйствах области, направленная на выявление больных животных и иммунизацию поголовья против инфекционных заболеваний, завершена в утвержденные планами-графиками сроки.