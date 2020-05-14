На строительство больницы для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией будет выделено более 400 млн рублей
Сегодня, 13 мая, на заседании Саратовской областной Думы депутаты приняли поправки в бюджет региона, предусматривающие увеличение доходной и расходной частей на 462,2 миллиона рублей.
Средства поступят из бюджета города Москвы в целях проведения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, организацию оказания медицинской помощи гражданам с подтвержденным диагнозом и подозрением на нее.
За счет данных средств планируется выделение гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в городе Саратове» в целях организации оказания медицинской помощи больным пандемией.
Таким образом, доходы областного бюджета составят 118,4 млрд рублей, расходы – 122,3 млрд рублей, дефицит областного бюджета остался без изменений.