Россия впервые проведет Telling Stories – фестиваль коммуникаций, медиа и дизайна
Интерфакс сообщает: британский режиссёр и продюсер Пол Уильям Стюарт Андерсон, а также кинорежиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман приняли приглашение выступить на онлайн-фестивале ВШЭ Telling Stories в России. Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», организатор события, пригласил в качестве спикеров также ряд известных экспертов креативных индустрий, режиссеров, продюсеров, журналистов. Участники обсудят современные технологии, инновации и идеи отрасли, поделятся опытом, рассказывая об особенностях создания историй языком кино, анимации и фотографии.
Все, кто хочет задать вопросы хедлайнерам и участникам мероприятия, смогут это сделать 15-16 мая 2020 года в рамках прямой трансляции на официальном сайте фестиваля, в группе Telling Stories в социальной сети «ВКонтакте», на сайте информационного партнера фестиваля госпортала «Культура РФ». Высокоскоростной интернет и качество связи обеспечит digital-партнер события Mail.ru Group.
Пол Андерсон назвал фестиваль потрясающим событием, открывающим возможность дискуссии о прогнозах развития креативных индустрий и тенденциях отрасли. Вадим Перельман также считает интересным для себя и для других участников в рамках онлайн-общения обсудить важные социальные трансформации и проблемы современного кинематографа.