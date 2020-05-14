14 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 13 мая
Проведение ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки
16:08 | 13 мая
На территории Саратова идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании
15:11 | 13 мая
В пятнадцати сельских школах Саратовской области будут отремонтированы спортивные залы
14:15 | 13 мая
На территории области сохраняется благополучие по ряду особо опасных инфекций
12:05 | 13 мая
На строительство больницы для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией будет выделено более 400 млн рублей
10:49 | 13 мая
Саратовская область вошла в ТОП-3 фестиваля #СтудВеснаONLINE
09:57 | 13 мая
В проекте "Состав Победы" - один день из жизни Курского вокзала
09:00 | 13 мая
Конференция «ОПК: Гособоронзаказ и рынок» состоялась в онлайн-формате
08:30 | 13 мая
Россия впервые проведет Telling Stories – фестиваль коммуникаций, медиа и дизайна
16:05 | 12 мая
Вячеслав Моше Кантор считает, что современный кризис может спровоцировать рост экстремизма и популизма
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В проекте "Состав Победы" - один день из жизни Курского вокзала

Новости


2 июня 1943 Курский вокзал пережил самый масштабный авианалет за всю историю Второй мировой войны.

Лето 1943 года. Красная армия уже отстояла Москву, прорвала блокаду Ленинграда и одержала победу в Сталинграде. Но сражения ещё идут на нашей земле.

На 5 июля немцы планируют начало операции «Цитадель». Гитлер ставит задачу: уничтожить главный железнодорожный узел снабжения нашей армии — станцию «Курск».

2 июня 1943 Курский вокзал пережил самый масштабный авианалет за всю историю Второй мировой войны.

Александр Манжосов, историк, почётный железнодорожник: «В течение почти 22 часов непрерывной бомбёжки станцию «Курск» бомбило днём 543, ночью 357 самолётов. Итого 910 самолётов. На узел было сброшено более 2 тыс. бомб, то есть около 1 тыс. тонн смертоносного металла. Ведь бомбили не просто объекты, которые были оставлены. Бомбили людей, которые работали на этой станции. Эшелоны в этот период выводились составы, движение не останавливалось на подходе к станции «Курск» и люди-то работали».

Результат продолжавшегося сутки авианалета: уничтожено паровозное депо, 160 вагонов, 12 стрелочных переводов, 8 паровозов. Полностью разрушено 12 км железнодорожных путей. Немцы празднуют победу. Рано празднуют...