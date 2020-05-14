В проекте "Состав Победы" - один день из жизни Курского вокзала

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Лето 1943 года. Красная армия уже отстояла Москву, прорвала блокаду Ленинграда и одержала победу в Сталинграде. Но сражения ещё идут на нашей земле.На 5 июля немцы планируют начало операции «Цитадель». Гитлер ставит задачу: уничтожить главный железнодорожный узел снабжения нашей армии — станцию «Курск».2 июня 1943 Курский вокзал пережил самый масштабный авианалет за всю историю Второй мировой войны.Александр Манжосов, историк, почётный железнодорожник: «В течение почти 22 часов непрерывной бомбёжки станцию «Курск» бомбило днём 543, ночью 357 самолётов. Итого 910 самолётов. На узел было сброшено более 2 тыс. бомб, то есть около 1 тыс. тонн смертоносного металла. Ведь бомбили не просто объекты, которые были оставлены. Бомбили людей, которые работали на этой станции. Эшелоны в этот период выводились составы, движение не останавливалось на подходе к станции «Курск» и люди-то работали».Результат продолжавшегося сутки авианалета: уничтожено паровозное депо, 160 вагонов, 12 стрелочных переводов, 8 паровозов. Полностью разрушено 12 км железнодорожных путей. Немцы празднуют победу. Рано празднуют...