Вячеслав Моше Кантор считает, что современный кризис может спровоцировать рост экстремизма и популизма

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Данные о состоянии антисемитизма в мире в 2019 году были представлены 20 апреля в ежегодном докладе Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. Согласно исследованию, общее количество серьёзных антисемитских инцидентов за прошедший год выросло на 18%. Рост показали и число пострадавших от применения насилия (22%), и случаи угроз жизни (47%), а также случаев урона, нанесённого частной еврейской собственности (на 24%). В ходе антисемитских инцидентов в 2019 году семеро евреев были убиты.«К сожалению, эти проявления свидетельствуют о продолжении тенденции последних лет к неуклонному росту антисемитизма, в особенности в интернет-пространстве, на улицах, в основной части общества, в большой политике и СМИ», — отметил Вячеслав Моше Кантор.Нынешнее положение вещей в мире может вылиться в полноценный социальный и политический кризис, отмечает Вячеслав Моше Кантор, а потому уже сегодня призывает мировых лидеров к решению проблемы роста популизма и экстремизма, которые могут быть им спровоцированы. В качестве примера президент ЕЕК сослался на кризис 2008 года и Великую депрессию, которая привела к подъёму фашизма и нацизма.«По мере того, как показатели безработицы начнут бесконтрольно расти, многие захотят найти козлов отпущения, которых им предоставят пропагандисты теорий заговора. Наши лидеры должны решить проблему растущего экстремизма и ненависти сейчас, проактивно справиться с проблемой, которая уже стоит у нас на пороге», - подчеркнул президент ЕЕК.«В условиях всё более активного использования социальных сетей, особенно там, где существует запрет на прямое общение, будут распространяться простые решения, связанные с теориями заговора и разжиганием ненависти, которые позволяют давать упрощённые ответы на растущее беспокойство в обществе», - заявил Вячеслав Моше Кантор.По словам Вячеслава Моше Кантора, проблема растущего антисемитизма стала одной из ключевых тем Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, прошедшего в январе 2020 года в Иерусалиме и собравшего около 50 глав государств и других высокопоставленных гостей. В качестве президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор выступил инициатором мероприятия.«Нам удалось включить вопрос о важности борьбы с антисемитизмом в глобальную повестку дня. Следующим шагом должен стать согласованный и скоординированный международный план действий», - отметил президент ЕЕК.