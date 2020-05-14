Саратовская область вошла в ТОП-3 фестиваля #СтудВеснаONLINE
9 мая оргкомитет Всероссийского фестиваля "Студенческая весна - 2020" объявил 15 регионов, лидирующих по количеству заявок.
В этом году конкурсные номера студенты и их руководители выкладывают в социальные сети под хэштегами творческого конкурса.
Саратовский регион занимает 3 строчку в списке самых активных регионов, уступив первое и второе место Алтайскому краю и Москве соответственно.
Напоминаем, что заявки на 7 направлений проекта принимаются до 31 мая. XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» пройдет с 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону.