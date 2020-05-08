Хранить щебень со скидкой на площадях ОАО «РЖД» можно до середины лета

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«ОАО «РЖД» обладает необходимыми пропускными способностями инфраструктуры для осуществления бесперебойной доставки строительных грузов, техники и сопутствующих материалов для непрерывной работы строительных предприятий и предприятий дорожного хозяйства», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило.В частности, для клиентов, работающих с инертно-строительными грузами, предоставлена возможность льготного хранения щебня до 30 июня со скидкой 90% на 71 грузовом дворе компании.Напомним, в I квартале 2020 года было погружено 28,8 млн тонн строительных грузов, что на 5,7% больше уровня I квартала прошлого года.Росту поставок строительных грузов в текущем году в том числе способствует благоприятная ситуация на рынке предоставления подвижного состава. Ставки на перевозку и обработку грузов в полувагонах в текущем году снизились с 2 000 рублей до 1 100 рублей за вагон в сутки, что содействует удешевлению перевозки.