В январе-апреле перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13,8%
Всего в этот период было перевезено около 24 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU).
По информации пресс-службы магистрали, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 18,2% и составило 17,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 398 тыс. тонн грузов (+19,7%), в том числе:
- химикатов и соды – 9 тыс. ДФЭ (+7,4% к уровню 2019 года);
- цветных металлов – 1,9 тыс. (рост в 5 раз);
- черных металлов – 1,7 тыс. (-9,2%);
- продовольственных товаров – 1,3 тыс. (-9,3%);
- промышленных товаров народного потребления – 1,2 тыс. (рост в 3 раза);
- нефти и нефтепродуктов – 0,77 тыс. (+41,6%);
- метизов – 0,63 тыс. (рост в 3 раза).
ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).