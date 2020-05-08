Саратовский театр оперы и балета покажет уникальный онлайн-концерт к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

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«В этот день мы все думаем, как поздравить ветеранов, сказать им "Спасибо", выразить всю благодарность, вспомнить и почтить их великий подвиг - и при этом не нарушить правила, которые так важно соблюдать в этом году. Традиционно в начале мая в театре проходит концерт, посвященный празднику Победы. Сейчас такой возможности нет, но, осознавая судьбоносность победы в Великой Отечественной войне для всего человечества и невозможность пропустить наш главный праздник даже в таких сложных условиях, мы пришли к решению организовать концерт в онлайн формате.Этот концерт даст возможность в условиях пандемии при помощи искусства вспомнить подвиг советского народа, определивший ход мировой истории.»В новом для театра формате прозвучат самые известные и любимые песни о войне: «На безымянной высоте», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Тёмная ночь», «Ехал я из Берлина», «Огонёк», «День Победы» и многие другие. Солисты театра специально к памятной дате записывали видеоролики в домашних условиях, не нарушая самоизоляции. Каждый артист сам выбирал песню для исполнения, а значит Вы услышите что-то личное, ведь истории и любимые песни военных лет есть у каждого.Праздничный концерт в режиме онлайн, посвященный 75-летию Великой Победы, можно будет увидеть на сайте театра, на Youtube-канале театра и на официальных страницах театра в социальных сетях.