ОАО "РЖД" продолжает онлайн-проект "Состав Победы"
В его рамках на сайте http://9may.rzd.ru/ будут размещены 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне.
В очередной истории ведется рассказ о смелых девушках, которые на протяжении 110 дней направляли поезда по коридору смерти. Так его называли железнодорожники, потому что дорога и проходящие по ней составы были как на ладони у немецких лётчиков.
⠀
18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда, по очищенной от немцев территории были проложены 33 км железной дороги.
⠀
Три поезда в день шли в Ленинград и обратно с продуктами, топливом и боеприпасами. Они двигались с большими интервалами друг от друга, чтобы избежать аварий.
⠀
Этого было мало. Как увеличить поток и не допустить столкновений? Выход есть - ручные семафоры.