ОАО "РЖД" продолжает онлайн-проект "Состав Победы"

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В очередной истории ведется рассказ о смелых девушках, которые на протяжении 110 дней направляли поезда по коридору смерти. Так его называли железнодорожники, потому что дорога и проходящие по ней составы были как на ладони у немецких лётчиков.18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда, по очищенной от немцев территории были проложены 33 км железной дороги.Три поезда в день шли в Ленинград и обратно с продуктами, топливом и боеприпасами. Они двигались с большими интервалами друг от друга, чтобы избежать аварий.Этого было мало. Как увеличить поток и не допустить столкновений? Выход есть - ручные семафоры.