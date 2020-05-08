8 Мая 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:21 | 08 мая
Хранить щебень со скидкой на площадях ОАО «РЖД» можно до середины лета
15:08 | 08 мая
В январе-апреле перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13,8%
14:12 | 08 мая
Саратовский театр оперы и балета покажет уникальный онлайн-концерт к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
13:14 | 08 мая
Пенсионный фонд упростил саратовцам назначение и продление выплат в условиях эпидемии
12:30 | 08 мая
В городском интеллектуальном марафоне #ЗНАТЬПОМНИТЬ победили команды 5 саратовских школ и Дворца творчества детей и молодежи
11:13 | 08 мая
ОАО "РЖД" продолжает онлайн-проект "Состав Победы"
09:58 | 08 мая
Саратовский филиал «Т Плюс» приступает к проверке теплосетей Саратова
09:00 | 08 мая
Саратовцев призвали быть бдительными в период майских праздников
23:07 | 07 мая
Участниками флешмоба в поддержку врачей #ЗавяжиШнуркиДома стали сотни людей
16:50 | 07 мая
Мошенники выманили у гражданина 209 тысяч рублей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

ОАО "РЖД" продолжает онлайн-проект "Состав Победы"

Новости


В его рамках на сайте http://9may.rzd.ru/ будут размещены 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне.

В очередной истории ведется рассказ о смелых девушках, которые на протяжении 110 дней направляли поезда по коридору смерти. Так его называли железнодорожники, потому что дорога и проходящие по ней составы были как на ладони у немецких лётчиков.

18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда, по очищенной от немцев территории были проложены 33 км железной дороги.

Три поезда в день шли в Ленинград и обратно с продуктами, топливом и боеприпасами. Они двигались с большими интервалами друг от друга, чтобы избежать аварий.

Этого было мало. Как увеличить поток и не допустить столкновений? Выход есть - ручные семафоры.