В городском интеллектуальном марафоне #ЗНАТЬПОМНИТЬ победили команды 5 саратовских школ и Дворца творчества детей и молодежи
В честь объявления 2020 год Годом памяти и славы, в Саратове прошел интеллектуальный марафон #ЗНАТЬПОМНИТЬ, приуроченный к празднованию 75-летия Победы.
Проект инициирован городским комитетом по образованию и Дворцом творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова, в нем приняли участие 12 учреждений образования Саратова.
На первом этапе марафона для учащихся сотрудники Саратовского областного музея краеведения, музея боевой и трудовой славы, исторического парка провели тематические экскурсии, освещающие вклад города Саратова в победу в Великой Отечественной войне. После экскурсий участники марафона решали тесты на соответствие событий, дат и фактов.
Задания второго, дистанционного, этапа были предоставлены командам в видеоформате, подготовленном преподавателями Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета. Темами заданий стали «Битвы Великой Отечественной», «Саратов фронтовой», «Наши земляки - Герои Советского Союза», «Награды Великой Отечественной», «Парад Победы», «Великая Отечественная война в культуре и искусстве».
По результатам интеллектуального марафона 1-е место поделили команда гимназии №1, команда СОШ №97 и команда Дворца творчества детей и молодежи им. О.П.Табакова; 2 место – команда СОШ №84; 3 место – команда СОШ №8 и команда СОШ №76.