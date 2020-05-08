Участниками флешмоба в поддержку врачей #ЗавяжиШнуркиДома стали сотни людей

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Так каждый участник инициативы заявляет о своей поддержке врачей, которые, не жалея сил, борются в больницах с коронавирусом и спасают жизни людей. Пользователи показывают: они понимают, что оставаться дома сейчас крайне важно, поскольку пандемия приближается к пиковым показателям.Тот, кто выходит из комнаты, но остается дома, принимает на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других. А пара обуви, связанная шнурками, становится символом того, что человек не желает стать проблемой. Чем больше людей свяжет шнурками свою обувь, тем быстрее врачи смогут справиться с инфекцией.