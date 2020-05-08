8 Мая 2020 ПЯТНИЦА
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Участниками флешмоба в поддержку врачей #ЗавяжиШнуркиДома стали сотни людей

Новости
Уникальный флешмоб #ЗавяжиШнуркиДома запустили активисты в интернете в поддержку врачей. Уже сотни людей продемонстрировали на своих страницах в соцсетях видео с хэштегом #ЗавяжиШнуркиДома, в котором запечатлен процесс завязывания пары обуви шнурками между собой в прихожей, а также соответствующие фото.
Участниками флешмоба в поддержку врачей #ЗавяжиШнуркиДома стали сотни людей

Так каждый участник инициативы заявляет о своей поддержке врачей, которые, не жалея сил, борются в больницах с коронавирусом и спасают жизни людей. Пользователи показывают: они понимают, что оставаться дома сейчас крайне важно, поскольку пандемия приближается к пиковым показателям.
Тот, кто выходит из комнаты, но остается дома, принимает на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других. А пара обуви, связанная шнурками, становится символом того, что человек не желает стать проблемой. Чем больше людей свяжет шнурками свою обувь, тем быстрее врачи смогут справиться с инфекцией.

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