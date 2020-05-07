Мошенники выманили у гражданина 209 тысяч рублей

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Вчера в полицию обратился житель Энгельсского района, сообщив, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя заявителя пытаются оформить кредит. Во избежание этого лже-сотрудник банка попросил заявителя перевести все денежные средства с банковских карт на kiwi-кошелек и даже предоставил номер счета. Мужчина выполнил указания говорившего и перевел на указанный счет 209 тысяч рублей.После чего сотрудники банка разговор прекратили, а личные средства заявителя отправились к мошенникам в руки.Уважаемые граждане! Полиция Энгельса напоминает: всякий позвонивший Вам незнакомец может оказаться мошенником. Если Вам поступает звонок от сотрудников банка, в котором у Вас имеются счета, не спешите выполнять требования звонившего! Свяжитесь с службой поддержки банка и удостоверьтесь!Если у вас возникли вопросы компетенции полиции, вы нуждаетесь в защите от противоправных действий, звоните по телефону 02 ( с мобильного 102.)