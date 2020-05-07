7 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
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Клиенты ОАО «РЖД» освобождены от ряда плат, сборов и штрафов
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Пассажирам трамваев и троллейбусов подарят георгиевские ленточки
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ОАО «РЖД» предоставило скидки на внутренние перевозки ряда грузов
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На территории Краснокутского района введен карантин
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В апреле погрузка на Приволжской железной дороге составила 2,8 млн тонн
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Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»
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Стартовал онлайн-проект «Дороги Победы»

Новости
Стартовал онлайн-проект «Дороги Победы»

В рамках проекта, генеральным партнером и вдохновителем которого является компания ОАО «РЖД», раскрываются малоизвестные факты о работе железнодорожного транспорта в период Великой Отечественной войны.

Все материалы находятся в свободном доступе на сайте 9may.rzd.ru, состоящем из пяти разделов:

- Дороги Победы (графический рассказ о роли железных дорог);

- Онлайн-проект #ДорогиПобеды (песни военных лет в исполнении современных музыкантов);

- Ночной экспресс (концерт-воспоминание 9 Мая);

- Музей железных дорог России (видеопрезентации музейных экспонатов);

- Состав Победы (цикл видеороликов о работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны).

В период с 30 апреля по 8 мая года в разделе «Состав Победы» будут выложены 16 документальных видеороликов, подготовленных на основе уникальных архивных материалов. Ознакомиться с ними можно по следующим ссылкам: http://9may.rzd.ru/sostavpobedy/ и https://www.facebook.com/sostavpobedy/. Каждая из серий посвящена отдельной главе в истории войны и той роли, которую в ней сыграли железнодорожники. В ряде эпизодов отражена работа сотрудников Рязано-Уральской и Сталинградской магистралей (ныне Приволжской).

Документальный сериал повествует о том, как железнодорожники снабжали фронт топливом, продовольствием, боеприпасами, медикаментами, спасали и лечили раненых, сооружали мосты, восстанавливали разбитые железнодорожные пути и прокладывали новые.

В роли рассказчиков выступают актеры Гоша Куценко и Мария Кожевникова. В качестве экспертов приглашены ветераны Великой Отечественной войны, историки и ветераны-железнодорожники. В проекте используются хроника военных лет, фотографии и документы. В некоторых сериях для воссоздания видеоряда применяется компьютерная графика (моушен-дизайн).

В первом видеоролике рассказывается о том, как железнодорожники обеспечивали нефтью советскую армию.