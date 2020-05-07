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Клиенты ОАО «РЖД» освобождены от ряда плат, сборов и штрафов

Новости
Клиенты ОАО «РЖД» освобождены от ряда плат, сборов и штрафов


Компания не будет начислять целый ряд плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, до отмены установленных в регионах страны ограничений, касающихся распространения новой коронавирусной инфекции.

- Безусловно, с учетом принятых руководством страны решений о продлении нерабочих дней и пролонгации режима ограничений, введенных в регионах, все льготы, ранее установленные ОАО «РЖД» для грузоотправителей, будут продлены. В непростых эпидемиологических условиях, с которыми мы все столкнулись, компания продолжает идти навстречу клиентам, освобождает их от дополнительных расходов, связанных с данными форс-мажорными обстоятельствами, – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.

Клиентам, чья деятельность приостановлена на время действующих ограничений, компания не будет начислять следующие платы, сборы и штрафы:

- плата за пользование вагонами, принадлежащими перевозчику (за исключением платы за пользование вагонами собственности иных железнодорожных администраций), предусмотренных статьей 39 Федерального закона от 10.01.2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – Устав);

- плата за предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них железнодорожного подвижного состава, предусмотренных статьей 39 Устава (за исключением случаев отказа получателя от приема порожнего грузового вагона, прибывшего на станцию назначения в соответствии со статьей 36 Устава);

- сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию назначения (в отношении вагонов, принадлежащих перевозчику);

- штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов на данные сутки, за полное или частичное невыполнение принятой заявки, за неиспользование грузоотправителем поданных рефрижераторных вагонов, транспортеров либо за отказ грузоотправителя от выделенных в установленном порядке рефрижераторных вагонов, транспортеров, предусмотренные статьей 94 Устава;

- штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой, выгрузкой, предусмотренные статьей 62 Устава;

- сбор за внесение перевозчиком по инициативе грузоотправителя или осуществляющей перевалку грузов организации изменений в принятые заявки, касающиеся перераспределения перевозок грузов по железнодорожным станциям назначения, в том числе перевозок грузов в прямом международном сообщении и непрямом международном сообщении, прямом и непрямом смешанном сообщении, а также за изменение железнодорожных станций отправления, предусмотренный статьей 11 Устава.