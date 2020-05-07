Пассажирам трамваев и троллейбусов подарят георгиевские ленточки

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Акция «Георгиевская ленточка» традиционно проводится накануне Дня Победы, ленты прохожим на улицах раздают волонтеры. Однако в этом году формат мероприятия изменили.- К сожалению, в этом году георгиевские ленточки волонтерами не выдаются на улицах. В связи с этим сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» присоединились к этой акции и на подвижном составе кондукторы будут выдавать всем пассажирам георгиевские ленточки, чтобы дать возможность каждому жителю нашего города выразить чувства своей благодарности, свое почтение ветеранам войны. Это будет происходить на всех маршрутах города Саратова, - рассказал заместитель генерального директора СГЭТ по эксплуатации Сергей Моисеев.На сегодняшний день на маршрутах работают 68 единиц подвижного состава. За три дня планируется раздать 27 тысяч георгиевских ленточек.