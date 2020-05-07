ОАО «РЖД» предоставило скидки на внутренние перевозки ряда грузов

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Так, с 1 июня вводится скидка к тарифу 26,3% (коэффициент 0,737) на внутрироссийские перевозки сырой нефти (код ЕТСНГ 201005) в цистернах со станции Сорочинская Южно-Уральской железной дороги в направлении станций Кашпир, Загородняя, Новоуфимская Куйбышевской железной дороги, Князевка Приволжской железной дороги, Гетмановская, Туапсе-Сортировочная Северо-Кавказской железной дороги. Данная скидка введена по 31 мая 2021 года и действует при условии выполнения гарантированного объема перевозок нефти не менее 0,54 млн тонн.Также правление компании установило скидку к тарифу 9,3% (коэффициент 0,907) на перевозки листовой кровельной стали (код ЕТСНГ 324154) в полувагонах со станции Муром-I Горьковской железной дороги. Эта скидка будет действовать по 31 декабря 2020 года включительно при условии перевозки гарантированного объема внутрироссийских перевозок листовой кровельной стали не менее 70 тыс. тонн.В ОАО «РЖД» создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях предупреждения и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по тел. 8 (800) 755-00-00 организована отдельная «горячая линия» по грузовым перевозкам. Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку.