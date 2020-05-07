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На территории Краснокутского района введен карантин

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Соответствующее постановление 6 мая подписал вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин.

На период карантина, в частности, запрещается въезд в Краснокутский район и выезд из него всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и телерадиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов.

Жители района обязаны обеспечить соблюдение условий самоизоляции, особенно лица старше 65 лет и лицами, имеющие хронические заболевания.

На районную администрацию возложено обеспечение проведения дезинфекции территории района, в том числе расположенных на ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов, в установленном порядке, в том числе с привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ранее на карантин были закрыты Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района и село Озерное Аткарского района.