7 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:50 | 07 мая
Мошенники выманили у гражданина 209 тысяч рублей
15:37 | 07 мая
Стартовал онлайн-проект «Дороги Победы»
14:30 | 07 мая
Клиенты ОАО «РЖД» освобождены от ряда плат, сборов и штрафов
13:27 | 07 мая
Пассажирам трамваев и троллейбусов подарят георгиевские ленточки
12:13 | 07 мая
ОАО «РЖД» предоставило скидки на внутренние перевозки ряда грузов
11:18 | 07 мая
На территории Краснокутского района введен карантин
10:23 | 07 мая
В апреле погрузка на Приволжской железной дороге составила 2,8 млн тонн
09:30 | 07 мая
Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»
08:49 | 07 мая
Онкологическая больница №1 не остановила работу в период пандемии COVID-19
16:13 | 06 мая
Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В апреле погрузка на Приволжской железной дороге составила 2,8 млн тонн

Новости
В апреле погрузка на Приволжской железной дороге составила 2,8 млн тонн


Этот показатель на 2,2% меньше отмечаемого годом ранее.

По данным пресс-службы дороги, грузооборот в апреле уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,6% и составил около 6,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,9 млрд тонно-км (-7,7%).

В январе-апреле погружено более 12,3 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 5,8 млн тонн (+1,9% к январю-апрелю 2019 года);

- химикатов и соды – 1,2 млн тонн (-9%);

- цемента – 824,9 тыс. тонн (+36,4%);

- химических и минеральных удобрений – 811,1 тыс. тонн (+9,1%);

- зерна – 763,4 тыс. тонн (+13,7%);

- чёрных металлов – 607,9 тыс. тонн (-7,7%);

- каменного угля – 411,7 тыс. тонн (-36,9%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 365,3 тыс. тонн (-24,5%);

- строительных грузов – 224,8 тыс. тонн (-19,7%);

- кокса – 132,4 тыс. тонн (+21,1%);

- лома черных металлов – 85,4 тыс. тонн (+8,7%).

Грузооборот в январе-апреле 2020 года составил более 28,8 млрд тарифных тонно-км (+1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 37,6 млрд тонно-км (+0,9%).