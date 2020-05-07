В апреле погрузка на Приволжской железной дороге составила 2,8 млн тонн

просмотров: 118

По данным пресс-службы дороги, грузооборот в апреле уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,6% и составил около 6,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,9 млрд тонно-км (-7,7%).В январе-апреле погружено более 12,3 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:- нефти и нефтепродуктов – 5,8 млн тонн (+1,9% к январю-апрелю 2019 года);- химикатов и соды – 1,2 млн тонн (-9%);- цемента – 824,9 тыс. тонн (+36,4%);- химических и минеральных удобрений – 811,1 тыс. тонн (+9,1%);- зерна – 763,4 тыс. тонн (+13,7%);- чёрных металлов – 607,9 тыс. тонн (-7,7%);- каменного угля – 411,7 тыс. тонн (-36,9%);- промышленного сырья и формовочных материалов – 365,3 тыс. тонн (-24,5%);- строительных грузов – 224,8 тыс. тонн (-19,7%);- кокса – 132,4 тыс. тонн (+21,1%);- лома черных металлов – 85,4 тыс. тонн (+8,7%).Грузооборот в январе-апреле 2020 года составил более 28,8 млрд тарифных тонно-км (+1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 37,6 млрд тонно-км (+0,9%).