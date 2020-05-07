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Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»

Новости / Культура


Сегодня, 7 мая, Кировская область присоединяется к масштабному проекту «Наш День Победы», инициированному аппаратом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Эстафету исполнения великой песни «День Победы» кировчане приняли от ближайших соседей из Республики Чувашии.

В ролике кировчане, как и другие регионы-участники, рассказали о вкладе своих земляков в приближение Великой Победы. В годы войны на фронт ушло почти 600 тысяч жителей Кировской области, более 250 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений.

Кировская область, будучи тыловым регионом, стала оплотом промышленности, ковавшей Победу. В регион были экстренно эвакуированы сотни предприятий с запада страны.

Песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 14 регионах легендарное произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнят на государственных языках, передавая эстафету друг другу.

Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции и повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. Видеоклип выйдет на всех телевизионных каналах региона, его можно будет посмотреть в социальных сетях по хэштегам #нашденьпобеды #песнипобедыПФО.