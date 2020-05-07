7 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:30 | 07 мая
Кировская область присоединяется к песенному марафону «Наш День Победы»
08:49 | 07 мая
Онкологическая больница №1 не остановила работу в период пандемии COVID-19
16:13 | 06 мая
Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»
15:07 | 06 мая
Ежегодный областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный» пройдет в этом году в онлайн формате
14:20 | 06 мая
ПривЖД предупреждает о временном закрытии двух переездов
13:28 | 06 мая
Саратовцы привели в дежурные группы детских садов 215 детей
12:39 | 06 мая
Продолжается зрительское голосование за "Лучший кинозал Саратовской области"
11:45 | 06 мая
В Саратове началась серия онлайн-экскурсий «Прекрасный май Победы»
10:50 | 06 мая
В Саратове у спортивных объектов будет высажено более пятисот деревьев
09:57 | 06 мая
Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке
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Онкологическая больница №1 не остановила работу в период пандемии COVID-19

Новости
Онкологическая больница №1 не остановила работу в период пандемии COVID-19


В Москве продолжает прием онкологических больных ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ». Это одно из немногих в столице медицинских учреждений, где продолжают обслуживать пациентов в поликлинике и принимают больных в стационарное отделение. Как отметила помощник главврача Валентина Сокольская, для тех пациентов, кто вынужден находиться в хирургическом отделении и дневном стационаре, на всей территории больницы созданы безопасные условия пребывания.

Всеволод Галкин, главный врач клиники, подчеркнул: в больнице понимают, насколько важно для многих пациентов продолжать начатое лечение, поэтому предпринимаются меры для обеспечения максимального уровня безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Все сотрудники больницы снабжены индивидуальными антисептиками, имеют одноразовые халаты, маски, респираторы, перчатки, очки. Кабинеты врачей немедленно обрабатываются после каждой проведенной консультации. В клинике нанесена специальная разметка, чтобы люди могли сохранять между собой дистанцию в 1,5 метра. Больница отказалась от бахил – повсеместно используются антибактериальные коврики. На входе в больницу каждому входящему не только измеряется температура, но и выдается маска и антисептик, также везде установлены санитайзеры для дезинфекции рук.