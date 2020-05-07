Онкологическая больница №1 не остановила работу в период пандемии COVID-19
В Москве продолжает прием онкологических больных ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ». Это одно из немногих в столице медицинских учреждений, где продолжают обслуживать пациентов в поликлинике и принимают больных в стационарное отделение. Как отметила помощник главврача Валентина Сокольская, для тех пациентов, кто вынужден находиться в хирургическом отделении и дневном стационаре, на всей территории больницы созданы безопасные условия пребывания.
Всеволод Галкин, главный врач клиники, подчеркнул: в больнице понимают, насколько важно для многих пациентов продолжать начатое лечение, поэтому предпринимаются меры для обеспечения максимального уровня безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.
Все сотрудники больницы снабжены индивидуальными антисептиками, имеют одноразовые халаты, маски, респираторы, перчатки, очки. Кабинеты врачей немедленно обрабатываются после каждой проведенной консультации. В клинике нанесена специальная разметка, чтобы люди могли сохранять между собой дистанцию в 1,5 метра. Больница отказалась от бахил – повсеместно используются антибактериальные коврики. На входе в больницу каждому входящему не только измеряется температура, но и выдается маска и антисептик, также везде установлены санитайзеры для дезинфекции рук.