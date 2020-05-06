6 Мая 2020 СРЕДА
Новости
16:13 | 06 мая
Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»
15:07 | 06 мая
Ежегодный областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный» пройдет в этом году в онлайн формате
14:20 | 06 мая
ПривЖД предупреждает о временном закрытии двух переездов
13:28 | 06 мая
Саратовцы привели в дежурные группы детских садов 215 детей
12:39 | 06 мая
Продолжается зрительское голосование за "Лучший кинозал Саратовской области"
11:45 | 06 мая
В Саратове началась серия онлайн-экскурсий «Прекрасный май Победы»
10:50 | 06 мая
В Саратове у спортивных объектов будет высажено более пятисот деревьев
09:57 | 06 мая
Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке
09:00 | 06 мая
Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова продолжает проект "75-летию Великой Победы посвящается"
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Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»

Новости
Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»


В рамках проекта жители региона могут проверить свои знания о памятниках, которые установлены в Саратове.

Каждый участник диктанта сможет вспомнить или узнать интересные факты из истории. Например, как увлечение рыбалкой помогло архитектору Ю.И. Менякину в создании памятника «Журавли» или на какой завод Саратова во время войны было сброшено более 4,5 тыс. вражеских бомб, но он продолжал работать, поставляя на фронт важный ресурс.

По информации министерства образования области, диктант рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся историей родного края, и включает 15 вопросов. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Подготовили текст диктанта некоммерческая организация «Журавли» имени архитектора Ю.И. Менякина, проект «Саратовская фототропа», объединение «36 добряков» (1 «Д» класс лицея №62 г. Саратов) и мультипликационная студия «Лаврушка».