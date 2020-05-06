Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»
В рамках проекта жители региона могут проверить свои знания о памятниках, которые установлены в Саратове.
Каждый участник диктанта сможет вспомнить или узнать интересные факты из истории. Например, как увлечение рыбалкой помогло архитектору Ю.И. Менякину в создании памятника «Журавли» или на какой завод Саратова во время войны было сброшено более 4,5 тыс. вражеских бомб, но он продолжал работать, поставляя на фронт важный ресурс.
По информации министерства образования области, диктант рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся историей родного края, и включает 15 вопросов. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Подготовили текст диктанта некоммерческая организация «Журавли» имени архитектора Ю.И. Менякина, проект «Саратовская фототропа», объединение «36 добряков» (1 «Д» класс лицея №62 г. Саратов) и мультипликационная студия «Лаврушка».