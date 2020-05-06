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Ежегодный областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный» пройдет в этом году в онлайн формате

Новости


Ежегодный областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный» пройдет в этом году в абсолютно новом формате.

Вместо традиционных показов на киноустановках области организаторы представят зрителям видеозаписи тематических киномероприятий, разработанных специалистами Саратовского областного киновидеоцентра к Году памяти и славы в России и посвященных 75-летию Великой Победы.

В период с 8 по 31 мая 2020 года на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра (https://www.youtube.com/channel/UCXFPvWw5Dr3bS17xeZPGhOg/videos) и официальных группах учреждения в социальных сетях будут транслироваться онлайн-киномероприятия для школьников разных возрастов.

Так, киномероприятие «Военный патефон» ориентировано на учащихся начальной школы (7-10 лет). Ведущий в простой и доступной форме рассказывает юным зрителям о том, как военными песнями поддерживался боевой дух солдат и тех, кто находился в тылу, в годы Великой Отечественной войны. В программе приведены фрагменты отечественных фильмов с всенародно любимыми песнями о войне, которые давно уже стали неотъемлемой частью музыкальной культуры страны в целом, и кинематографа, в частности.

Вниманию учащихся среднего звена (10-14 лет) будет представлена интерактивная киновикторина «Саратов - Берлин», посвященная основным датам, значимым сражениям Великой Отечественной войны, саратовцам – героям войны.

А для подростков старше 14 лет специалисты областного киновидеоцентра проведут своеобразный фото- и киноэкскурс в историю Великой Отечественной войны в мероприятии «Чтобы знали, чтобы помнили».

Все мероприятия базируются на фрагментах и фильмов и киноархива Великой Отечественной войны, что значительно облегчает восприятие информации и помогает школьникам лучше запоминать исторические факты и детали, с которыми их познакомят ведущие.