ПривЖД предупреждает о временном закрытии двух переездов
В ночь с 7 на 8 мая там будут проводиться ремонтные работы.
По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, с 20:00 7 мая до 6:00 8 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова). Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Кроме того, с 20:00 7 мая до 04:00 8 мая закрывается движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский (пересечение с автодорогой Расловка-2 в Саратовском муниципальном районе). Объезд возможен по путепроводу, расположенному на 266 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.